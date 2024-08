Sociālie tīkli jau labi sen no vietas, kur dalīties ar ballīšu bildēm un apsveikt paziņas jubilejās, ir pārvērtušies par reāliem ģeopolitiskiem ieročiem. Valstis tajos apzināti izplata savu propagandu un dezinformāciju. Arī pašu tīklu īpašnieki tos nereti nekautrējas izmantot savu personīgo politisko ideju popularizēšanai. Globālo ziņu virsrakstos ne velti aizvadītajā nedēļas nogalē redzējām ziņas par interesantiem uzvārdiem starp sociālā tīkla "X" (agrāk " Twitter ") iegādes darījuma finansētājiem. Tāpat daudzus šokēja saziņas lietotnes " Telegram " izveidotāja Pāvela Durova arests. Kādēļ tas ir svarīgi? Un ko mainīs? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā " Komandcentrs " runā ar komunikācijas profesionālu organizācijas "DCN Global" pārstāvi Mareku Matisonu.

Jau vēstīts, ka Francijas varasiestādes sestdien Parīzes Le Buržē lidostā aizturēja "Telegram" dibinātāju un vadītāju Durovu. Francijas mediji ziņo, ka Durovam varētu tikt izvirzītas apsūdzības saistībā ar to, ka viņš neko nav darījis, lai novērstu, ka "Telegram" tiek izmantota, lai pastrādātu tādus noziegumus kā terorisms, narkotiku tirdzniecība, krāpšana, naudas atmazgāšana, zagtu preču pārdošana un bērnu seksuālā izmantošana. Francijas tiesībaizsardzības iestādes uzskata, ka Durovs ir līdzvainīgs šajos noziegumos, jo viņš atsakās moderēt platformas saturu.

Savukārt attiecībā uz saziņas lietotni "X" nedēļas nogalē izskanēja, ka starp avotiem, kas aizdeva naudu, lai to varētu iegādāties Īlons Masks, ir arī ar Krieviju saistīti uzvārdi. Proti, "The Washington post", atsaucoties uz tiesā iesniegtiem dokumentiem, vēsta, ka viens no investoriem, kas palīdzēja Īlonam Maskam savākt 44 miljardus dolāru "X" iegādei ir investīciju fonds "8VC". Šajā fondā strādā Krievijas oligarhu Pjotra Avena un Vladimira Moskoviča dēli. Avens, kurš ir arī Latvijas pilsonis, gan publiski kategoriski noliedzis savu līdzdalību "X" pirkšanā. Arī "8VC" vadība norādījusi, ka ne Avena, ne Moskoviča līdzekļi šajā fondā ieguldīti neesot.