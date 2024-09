Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šonedēļ vizītes laikā ASV plāno tikties gan ar prezidentu Džo Baidenu, gan republikāni Donaldu Trampu, lai lūgtu lielvalsts atbalstu karā ar Krieviju. Tikmēr ASV politikā arvien saasinās priekšvēlēšanu cīņa un skandalozi notikumi seko viens otram. Tramps piedzīvojis jau otro slepkavības mēģinājumu, kamēr mediji joprojām mutuļo par viņa skandalozajiem izteikumiem debatēs ar Demokrātiskās partijas kandidāti Kamalu Harisu. Tajās Tramps apgalvoja, ka imigranti no Haiti Ohaio štata Springfīldas pilsētiņā masveidā nolaupot un apēdot vietējo iedzīvotāju mājdzīvniekus. Pēc šiem apgalvojumiem skolas, slimnīcas un citas iestādes šajā pilsētiņā saskārušās ar spridzināšanas un vardarbības draudu uzliesmojumu. Kā to visu vērtēt un kas vēl gaidāms ASV politikā pirms novembrī plānotajām vēlēšanām? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar ārpolitikas un dezinformācijas pētnieku Mārtiņu Hiršu.