Moldovas iedzīvotāji nupat referendumā "balansēja uz naža asmens" - vai iekļaut konstitūcijā mērķi iestāties Eiropas Savienībā vai nē? Ar 50.4% pret 49.6% uzvarēja proeiropeiski noskaņotie. Vai prorietumnieciskā prezidente Maija Sandu saglabās prezidentes amatu - par to iedzītoāji vēl lems vēlēšanu otrajā kārtā. Arī Gruzija, kuras valdība pēdējos mēnešos uzņēmusi klaji prokrievisku kursu, drīzumā dosies pie vēlēšanu urnām. Tajās valdošā partija "Gruzīnu sapnis" cer iegūt "supervairākumu" parlamentā. Kā tālāk attīstīsies abu valstu politika? Kādas ir to cerības pievienoties Eiropai un pretoties Kremļa ietekmei? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Eiropas kustības Latvijā viceprezidenti Lolitu Čigāni.