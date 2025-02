Tramps Grenlandi nopirks, iekaros vai liks mierā? "Komandcentrā" pulksten 16

ASV prezidents Donalds Tramps savu jauno termiņu uzsācis ļoti aktīvi, izdodot virkni pavēļu attiecībā uz nelegālo imigrāciju, transpersonu tiesību ierobežošanu un izstāšanos no starptautiskām organizācijām un nolīgumiem. Tramps arī aktīvi sazvanās ar dažādu pasaules valstu līderiem. Viena no šīm sarunām raisīja sašutuma vētru nelielajā Ziemeļvalstī Dānijā - Tramps gandrīz stundu esot centies Dānijas premjerministri pierunāt atdot Grenlandes salu ASV. Vai šī paliks tikai Trampa iegriba, ko varēsim drīz aizmirst? Vai arī Tramps tiešām ir gatavs pielietot tidzniecības sankcijas vai pat militāru spēku pret šo NATO un Eiropas Savienības dalībvalsti, lai panāktu savu? Par to Ansis Īvāns pulksten 16 raidījumā "Komandcentrs" runā ar Rīgas Stradiņa universitātes lektoru, analītikas un vadības grupas "PowerHouse Latvia" direktoru Mārtiņu Varguli.