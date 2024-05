Čakša gan raidījumā arodbiedrības bažas kategoriski noraidīja. "Iespējams, ka arodbiedrībai ir zināms mulsums par to, ka šobrīd valdība, es teiktu, jau pēdējo pusotru gadu ļoti mērķtiecīgi izglītību izcēlusi kā prioritāru nozari. Ja mēs raugāmies uz atalgojuma pieaugumu, tas ir noticis jau trīs reizes, un tagad no janvāra tieši atalgojumam ir novirzīts 91 miljons. Es kā ministrs nākot, skaidri teicu – mans mērķis ir, ka skolotāju atalgojums ir 2500. Ja es uzstādu kādu mērķi, man jāsaprot, kas ir tas galvenais resurss, ar ko es varu iegūt kvalitatīvu izglītību. Un kvalitatīvas izglītības priekšnoteikums ir labs skolotājs, kurš nav pārstrādājies, kurš ir labi atalgots un kurš zina, ko viņš dara. Un tagad iedomājieties – mans mērķis ir labs skolotājs, un es kaut kur pa otru pusi mēģinu samazināt algas vai viņus pārslogot? Tas ir absurds. Šī ir situācija, kas, iespējams, ir mainījusies no iepriekšējiem posmiem, kad izglītība nebija nolikta tik centrāli un prioritāri. Man, raugoties no visām kurpēm, gan no mammas, gan no politiķa, gan sabiedrības locekļa, ir uzstādījums, ka skolotājs ir megasvarīgs, lai mēs panāktu šos valstī uzstādītos mērķus. Un no arodbiedrības puses ir absurdi teikt tādus apmelojumus!" viņa teica.