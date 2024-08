"Mēs nevaram katram Latvijas iedzīvotājam nostāties blakus, mēs to nevēlamies, un tas arī nav vajadzīgs. Valsts ieņēmumu dienesta aktivitātes ir vērstas uz to, lai mēs ietu no "augšas" – no lielajām starpībām, no lielākām neatbilstībām vai neizskaidrotiem ienākumiem – tas ir tas, pie kā mēs vērsīsimies," raidījumā "Spried ar Delfi" sacīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe.