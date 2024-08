"Protams, pirmajā brīdī ieraugot tos ciparus, tev mazliet aizsit elpu, zinot, cik ir jāskrien "mirstīgajiem" darbiniekiem, lai kaut trešo, piekto, septīto daļu no tā cipara sastrādātu. Latvijas Televīzijā lielākā daļa radošo darbinieku sāk savu mēnesi no nulles – ja tev nav projektu, tev nav vispār nekā. Un līdz ar to tas tiešām mazliet aizsit elpu," raidījumā "Spried ar Delfi" sacīja režisore, Latvijas Televīzijas arodbiedrības valdes locekle Dace Kokle, vērtējot, cik pamatotas ir apvienotā sabiedriskā medija valdes locekļu plānotās algas.