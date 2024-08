Karš nebeigsies ar prieku un laimi, bet gan paliksim pie "Korejas scenārija". No Ukrainas sabiedrības gatavības uzupurēties savukārt atkarīgs, kur tiks novilkta jaunā "demarkācijas līnija" – šādu prognozi par Ukrainas kara nākotni raidījumā "Spried ar Delfi" izteica militārais vēsturnieks Valdis Kuzmins. Arī starptautiskās politikas pētniece Elīna Vrobļevska atzina – viss neatrisināsies ar pilnīgu Ukrainas uzvaru – publiskajā telpā jau izskan scenāriji, ka Krievija varētu paturēt kontroli pār daļu no okupētās teritorijas, ar nosacījumu, ka Ukraina iestājas NATO. Majors Jānis Slaidiņš savukārt no tik tiešām prognozēm vairījās, tā vietā uzsverot – Rietumiem jāsaprot, ka Krievija ir impērija, kas bez karošanas nevar pastāvēt.

"Mēs noteikti paliksim pie Korejas scenārija. Karš nebeigsies tādā veidā, ka noslēgsim mieru un dzīvosim priecīgi un laimīgi. Krievijas sabiedrība – ne visa, bet pietiekami liela daļa – vēl aizvien dzīvo impērisma murgos. Viņiem tas šķiet saistoši, viņi to mīl un viņi bez tā dzīvot negrib. Un arī Ukrainas sabiedrība nebūs gatava dzīvot draudzībā ar Krieviju, kā varbūt kāds ir iedomājies Krievijas pusē. Līdz ar to šis karš nekur nepazudīs, tikai jautājums, kādā veidā šī – sauksim to par demarkācijas līniju, veco robežu, jauno robežu – tiks novilkta. Te svarīgākais spēlētājs ir Ukrainas sabiedrība, ne Rietumvalstis, ne mēs. Cik lielu upuri Ukrainas sabiedrība ir gatava nest? Šeit es nerunāju par ražošanu, par raķetēm, par tankiem, bet es runāju par karavīriem un karasievām, kas katru dienu cīnās un sitas par savu dzimteni. Cik daudz šī sabiedrība būs gatava turpināt nebēgt no mobilizācijas un šajā karā iesaistīties? Tas arī noteiks, kurā vietā uz kartes būs jauna sarkanā līnija," teica Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Kuzmins.