Līdz ar to bijis jāizraugās kandidāts, kas apmierinātu visas NATO dalībvalstis, jo apstiprināšanai NATO ģenerālsekretāra amatā viņam nepieciešams vienbalsīgs dalībvalstu atbalsts. "Kandidāti bija no Baltijas, bet, es teiktu, ka viņi bija salīdzinoši patālu no apstiprināšanas amatā," rezumēja Ģeopolitikas pētījumu centra direktors.