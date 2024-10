"No Rēzeknes mums nāk ļoti daudz bēdīgu ziņu ieskaitot to, ka cietušo izsmej ārā no policijas iecirkņa, vai atnāk uz tiesas sēdi vardarbības veicējs un zālē sarokojas ar visiem tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem, un sēž kā lielais vecis, kuram absolūti neko nevar izdarīt," raidījumā "Spried ar Delfi" atklāja biedrības "Centrs MARTA" politikas koordinatore Beata Jonite (JV), stāstot par biedrības filiāļu Liepājā un Rēzeknē pieredzi vardarbības izskaušanā.