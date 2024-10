"Ir bijuši vairāki Satversmes tiesas spriedumi šajā jautājumā, lai mēģinātu atrast to patiesāko un precīzāko balansu starp šīm divām privātpersonām, un viens no pēdējiem Satversmes tiesas spriedumiem pateica, ka faktiski šobrīd, un sevišķi – ņemot vērā to, ka kadastrālās vērtības ir jau vairāk nekā 12 gadus vecas, tā summa, ko maksā būvju īpašnieki zemju īpašniekiem, patiesībā neatlīdzina viņu apgrūtinājumu – to, ka viņi nevar izmantot savas zemes un to, ka viņiem dažkārt jāskrien pakaļ vienam otram negodīgam ļaunprātīgajam nemaksātājam, viņiem rodas dažādi izdevumi," pauda Smiltēna.