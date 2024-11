Pagājušonedēļ noslēdzās termiņš kārtējai parakstu vākšanai par Saeimas atsaukšanu. Tāpat kā pirms četriem gadiem, arī šoreiz neapmierinātajiem savu panākt neizdevās – tika savākti mazliet mazāk nekā 40 000 parakstu jeb tikai aptuveni viena ceturtdaļa no nepieciešamā skaita referenduma ierosināšanai. Vai parakstu vākšanas sliekšņi ir pārāk augsti? Vai tieši otrādi, sabiedrība patiesībā ir apmierināta ar parlamenta darbu? Vai arī patiesība meklējama kaut kur pa vidu? Par to Andris Auzāns 12. novembrī runāja ar vienu no Saeimas atsaukšanas iniciatoriem Aināru Šleseru (LPV) un politologu Juri Rozenvaldu.