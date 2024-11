Latvijā tēvi joprojām pārāk maz iesaistās mājas darbos un bērnu aprūpē. Ja viņi to darītu aktīvāk, sievietes būtu daudz atvērtākas vairāku bērnu radīšanai – to rādot pētījumi. Tā diskusijā par demogrāfijas politiku Latvijā izteicās Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs Aldis Alliks. Viņš gan uzreiz atzina, ka "zelta receptītes", kā šo problēmu atrisināt viņam neesot. Mātišķības pētniece Elza Lāma savukārt pauda – arī darba devēji joprojām bieži atsakās saprast, ka mazuļa piedzimšana nozīmē ne tikai "dekrētu" mātei, bet arī iespēju, ka tēvs "pazudīs" no darba uz vairākiem mēnešiem.