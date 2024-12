"Mana darbība 10 gadu laikā liecina par to, ka ir bijusi neitralitāte pie jebkuriem politiskajiem spēkiem, pie jebkura izkārtojuma, kāds ir bijis. Un tāda ir arī ikdiena "Altum"," raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja viens no kandidātiem Latvijas Bankas prezidenta amatam – "Attīstības finanšu institūcijas Altum" ("Altum") valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Jautāts par saistību ar Aināru Šleseru un Andri Šķēli, Bērziņš atbildēja ar pretjautājumu – vai pašreizējam Latvijas Bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam ir uzdoti jautājumi par to, ka viņa sieva bijusi Reformu partijā un apsvērusi iespēju iestāties "Vienotībā"?