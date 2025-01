Plašu sabiedrības satraukumu un neizpratni raisījis lidsabiedrības "airBaltic" paziņojums, ka tā vasaras sezonā atceļ tūkstošiem lidojumu. Lai arī šāds lēmums tiek pamatots ar to, ka kavējas trīs lidmašīnu dzinēju apkope, vienlaikus izskanējis, ka trīs lidmašīnas "airBaltic" iznomās aviokompānijai "Austrian Airlines". Kādas sekas būs lidojumu atcelšanai, kā sokas ar stratēģiskā investora piesaisti un plāniem startēt biržā, par to trešdien, 8. janvārī pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa runās ar "airBaltic" operatīvās vadības direktoru un valdes locekli Paulu Cālīti un kādreizējo satiksmes ministru Anriju Matīsu.

"airBaltic" vasaras sezonā atcels lidojumus 10 maršrutos no Rīgas – uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešuvu, Skopji un Stavangeru. Savukārt no Tallinas vasaras sezonā tiks atcelti lidojumi uz Dubrovniku un Hamburgu, no Viļņas – uz Dubrovniku, Ibisu, Rodu, Kišiņevu, Telavivu un Valensiju, bet no Tamperes – uz Rodu.