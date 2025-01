Plašu ievērību izpelnījusies vēsts, ka pārdošanā nonākušas lielas Latvijas mežu platības. To kopplatība tiek lēsta ap 2% no valsts teritorijas. Kādu iemeslu dēļ īpašnieki vēlas šos mežus pārdot, vai valstij būtu jāizmanto izdevība tos iegādāties, un kā šāds darījums varētu tikt īstenots un finansēts, par to 20. janvārī raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautāja zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS), Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidentu Kristapu Klausu un finanšu konsultāciju kompānijas "Prudentia" partneri Ģirtu Rungaini.