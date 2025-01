"Spried ar Delfi" par plāniem ierobežot ārvalstīs pirktu auto pārdošanu

Aktīvu viedokļu apmaiņu sociālajos medijos raisījuši plāni ierobežot ārvalstīs pirktu automašīnu pārdošanu. Valdība atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz noteikt ierobežojumus uzreiz pārdot ārvalstīs iegādātus transportlīdzekļus, kuru vecums ir līdz 10 gadiem. Kāpēc šāds nosacījums nepieciešams, ko šīs likuma izmaiņas dos, un kādas ir izplatītākās shēmas, kā lietotu auto tirdzniecībā izvairās no nodokļu nomaksas un kā šādas iespējas ierobežot, par to otrdien, 21. janvārī, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa runās ar 14. Saeimas deputātu Andri Kulbergu (AS) un Lietoto automašīnu tirgotāju asociācijas vadītāju Uģi Vītolu.