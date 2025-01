"Klients ir priecīgs – viņš iegūst to pašu mašīnu ļoti lēti. Tikai problēma tāda, ka viņš nesaprot to, ka bieži vien viņš piedalās praktiski kriminālā darbībā – viņam tiek falsificēti dokumenti. Dažreiz pat cilvēki nemaz nezina vai neapjēdz, vai nav šīs pietiekamās zinības par to, un viņš paraksta dokumentus, kas ir praktiski falsificēti iegādes dokumenti," raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja biedrības "Auto asociācija" valdes priekšsēdētājs, 14. Saeimas deputāts Andris Kulbergs (AS), stāstot par nodokļu apiešanas shēmām lietotu automašīnu pārdošanā. Viņš raidījumā arī vērtēja jaunākās ieceres šādu shēmu izskaušanā.