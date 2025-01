"Spried ar Delfi" intervija ar aizsardzības ministru Andri Sprūdu

"Šobrīd ir pamats uzskatīt, ka kabelis ir būtiski bojāts un ka bojājums ir ārējas iedarbības," vēstīja LVRTC Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta Sprugaine. Pēc viņas teiktā, ievērojot to, ka kabelis atrodas vairāk nekā 50 metru dziļumā, bojājumu veidu varēs noteikt tikai uzsākot kabeļa remonta darbus.

Jūras spēki konstatējuši, ka kuģis ir ceļā uz Krieviju un gaida nākamo atļauju no aģenta, kad drīkstēs doties tālāk. "Aizdomīgas darbības uz klāja un bojājumus enkuram nekonstatējām, papildus turpinām analizēt pārējo kuģu kustību rajonā," norādīja Polencs.

Tāpat ziņots, ka ASV prezidents Donalds Tramps vēstījis, ka NATO dalībvalstīm vajadzētu palielināt savus aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta, kamēr daļai valstu ir grūtības izpildīt pat esošo mērķi – 2% no IKP. Tikmēr nupat notikušajā Baltijas valstu aizsardzības ministru sanāksmē Viļņā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas aizsardzības ministri vienojušies par nepieciešamību steidzami palielināt aizsardzības izdevumus Eiropas Savienības un NATO valstīs, nosakot jaunu kritēriju – vismaz 3% no IKP.