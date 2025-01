"Spried ar Delfi" par ieguvumiem un riskiem Baltijas valstīm pievienojoties Eiropas energotīklam

Jau pavisam drīz – šā gada 8.–9. februārī – Baltijas valstu energosistēmas atvienosies no Krievijas energosistēmas un pievienosies kontinentālās Eiropas energosistēmai. Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori uzsvēruši, ka tas ir pēdējās desmitgadēs vērienīgākais energoneatkarības un vienlaikus reģiona drošības projekts. Vai jārēķinās ar kādiem sarežģījumiem pēc atvienošanās no Krievijas energosistēmas, kādi būs ieguvumi no pievienošanās kopējam Eiropas energotīklam un cik nozīmīga bijusi Eiropas Savienības palīdzība projekta īstenošanā, raidījumā "Spried ar Delfi" ceturtdien, 30. janvārī, pulksten 12 žurnālists Andris Auzāns izjautās VAS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētāju Rolandu Irkli un enerģētikas ekspertu Juri Ozoliņu.