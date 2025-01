Pērnā gada aprīlī tika sākti jaunā "Rail Baltica" tilta balsta Daugavā betonēšanas darbi, lai gan jau tobrīd bija zināms, ka jauna dzelzceļa tilta pār Daugavu finansējuma trūkuma dēļ vēl nezināmu laiku nebūs. Tas daudziem ir radījis jautājumu, kāpēc šī būvniecība tiek turpināta, bet minētais balsts tautā jau tiek saukts par zelta pāli. "Tas varbūt ir neierasti citiem Eiropas Savienības finansējumiem, bet šis no CEF [Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (CEF)] finansētais objekts ir jāpabeidz tādā veidā, par ko ir bijusi piešķirta nauda. Līdz ar to, ja nauda ir piešķirta šai aktivitātei ar to, kā jūs sakāt, pāli Daugavā, tad tam pālim tur ir jābūt," raidījumā "Spried ar Delfi" skaidroja Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretārs Andulis Židkovs.