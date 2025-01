"Spried ar Delfi", vai jāpaplašina iespējas rīkot referendumus

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs rosinās samazināt slieksni referendumu ierosināšanai, kas šobrīd ir 10% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem jeb aptuveni 150 000 Latvijas pilsoņiem. Kādēļ šāda iecere izteikta tagad, kādi par to ir partiju un sabiedrības viedokļi, kādi ir sliekšņa samazināšanas plusi un mīnusi, un kādos gadījumos slieksni mazināt nevajadzētu, par to pirmdien, 3. februārī pulksten 13 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautās sabiedriskās politikas centra "Providus" direktori un vadošo pētnieci Ivetu Kažoku un konstitucionālo tiesību ekspertu Edgaru Pastaru.