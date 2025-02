"Darītāji", nevis "vēstuļu rakstītāji" – izvēlēti divi jaunās "airBaltic" padomes locekļi

Darbam nacionālās aviokompānijas "airBaltic" padomē jau izvēlēti un piekrišanu devuši divi kandidāti, bet par trešo skaidrība būs līdz nākamajai nedēļai. To raidījumā "Spried ar Delfi" atkklāja satiksmes ministrs Kaspars Briškens (Progresīvie). Viņš arī norādīja, ka viens no kandidātiem neesot no Latvijas.