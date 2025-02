TV skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējumā par uzvarētāju kļuva "Tautumeitas" ar dziesmu "Bur man laimi". Aiz viņām konkursa finālā ierindojās dziedātāja Emilija, bet 3. vietā "Citi zēni", 4. – The Ludvig, 5. – Chris Noah, 6. – "Bel Tempo" un Legzdiņa, 7. – PALÚ, 8. – Markus Riva, 9. – "Sinerģija" un 10. – "Tepat".

Savukārt pirmdien, 10. februārī, atklājot detalizētus balsojuma rezultātus, noskaidrojies, ka "Tautumeitām" skatītāji balsojumā piešķīra otro, bet žūrija – trešo vietu. Tas savukārt daudziem sociālo mediju platformu lietotājiem radījis sašutumu, kāpēc žūrijas balsojums tik ļoti atšķiras no skatītāju vērtējuma, kā arī izskan pārmetumi par žūrijas objektivitāti.

Tāpat ik gadu, noslēdzoties konkursam "Supernova", iedzīvotāji diskutē, vai citās valstīs mūsu pārstāvja izvēli "sapratīs" un kādam jābūt priekšnesumam, lai citu Eiropas valstu iedzīvotāji par to balsotu.

Mūzikas producents un dīdžejs Rūdolfs Budze ziņu aģentūrai LETA pauda, ka, viņaprāt, no šā gada konkursa "Supernova" fināla dziesmām "Tautumeitas" bija viens no labākajiem variantiem uzvarai. Tostarp viņš norādīja, ka "Tautumeitas" konkursa "Supernova" vēsturē, iespējams, bija pirmais kolektīvs, kas bija ārkārtīgi piedomājis pie skatuves uzveduma – bija labi atstrādāta scenogrāfija un horeogrāfija, un tieši to varētu novērtēt Eirovīzijas skatītāji.