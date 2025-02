"Spried ar Delfi", kā Latvijai jātērē Eiropas investīcijas mākslīgā intelekta nozarē

Eiropas Komisija plāno novirzīt 200 miljardus eiro publiskajās un privātajās investīcijās Eiropas mākslīgā intelekta nozarei. Tikmēr Latvijas parlamentā notiek karstas diskusijas par topošo Mākslīgā intelekta attīstības likumu, kas paredz Latvijas Nacionālā mākslīgā intelekta centra izveidošanu. Kāpēc Eiropai ir svarīgi attīstīt šo nozari, vai Latvija var cerēt uz kādu daļu no šiem 200 miljardiem, kāds varētu būt mākslīgā intelekta potenciālais devums Latvijai un kādas nepilnības konstatētas vēl topošajā likumā – par šiem un citiem jautājumiem raidījumā "Spried ar Delfi" ceturtdien, 13. februārī, pulksten 12.30 žurnālists Andris Auzāns izjautās viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu (JV), Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) prezidenti Signi Bāliņu un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Zani Petri.

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena Parīzē notiekošajā mākslīgā intelekta nozarei veltītajā samitā 11. februārī paziņoja par EK centieniem novirzīt 200 miljardus eiro publiskajās un privātajās investīcijās Eiropas mākslīgā intelekta nozarei. Viņa norādīja, ka Eiropas Savienība nodrošinās 50 miljardus eiro, bet pārējās investīcijas nāks no investoru un nozares puses.

Savukārt EK paziņojumā paskaidrots, ka šajā Eiropas Savienības investīciju plānā tiktu ietverti 20 miljardi eiro, lai finansētu četru mākslīgā intelekta tā dēvēto gigarūpnīcu izveidi, kas nodrošinātu atvērtu un kopīgu sadarbību sarežģītāko mākslīgā intelekta modeļu iztrādē. Sākotnējais Eiropas Savienības finansējums tiks piesaistīts no jau esošajām programmām, kas ietver digitālo komponentu.

Tieši Saeimas Juridiskais birojs esot aicinājis nesasteigt likumprojekta virzību, jo esot virkne neskaidrību par datu drošības, atlīdzības un citiem aspektiem. Galvenā kritika arī no nevalstisko organizāciju puses pausta par Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrajam lasījumam iesniegtajiem priekšlikumiem, kas paredz nodibinājumam "Latvijas Nacionālais mākslīgā intelekta centrs" atļaut radīt speciālu regulatīvo vidi jeb "regulatīvo smilškasti", kas pieļautu spēkā esošo likumu atkāpes mākslīgā intelekta attīstītajiem. Līdz ar to izvērtušās plašas diskusijas par to, kādus un kādā apjomā datus varētu nodot mākslīgā intelekta attīstītājiem.