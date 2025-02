"Spried ar Delfi" par elektrības cenu kāpumu pēc atslēgšanās no BRELL tīkla

Daudziem elektrības rēķinu maksātājiem radušās neskaidrības par to, kāpēc līdz ar Baltijas valstu atslēgšanos no BRELL elektroapgādes loka un sinhronizēšanos ar kontinentālās Eiropas tīklu augusi elektroenerģijas cena. Kā Baltijas energoneatkarības nodrošināšana ietekmē cenas, kādi faktori nosaka elektrības cenas šobrīd, kāpēc no 1. jūlija elektrības rēķinā būs divas jaunas komponentes, kā arī par citiem ar elektrības lietošanas izmaksām saistītiem jautājumiem otrdien, 18. februārī, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautās AS "Latvenergo" pārdošanas direktoru Uldi Mucinieku un AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdes priekšsēdētāju Rolandu Irkli.