"Spried ar Delfi" intervija ar Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāju Lailu Odiņu

Izvērtēta iestāžu un amatpersonu atbildība, kā arī izstrādāti ieteikumi turpmākajai rīcībai – tādas ir sekas dronu incidentam, kas 13. janvārī ietekmēja Rīgas lidostas darbu. Ko no šī incidenta esam mācījušies, kā lidosta no droniem tiks sargāta turpmāk, kā lidostu ietekmēs projekta "Rail Baltica" nedienas, kā arī par jaunu aviosabiedrību piesaisti un esošo noturēšanu, un kādus uzlabojumus lidostas darbā var sagaidīt pasažieri, par to trešdien, 19. februārī, pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautās VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" valdes priekšsēdētāju Lailu Odiņu.