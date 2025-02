"Nav tā, ka no 1. jūlija mums pilnīgi visiem rēķinā parādīsies divas jaunas papildu rindiņas, kas palielinās kopējo apjomu. Kāda būs izmaksu un cenu situācija no 1. jūlija, tas ir vēl atvērts jautājums," raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja AS "Latvenergo" pārdošanas direktors Uldis Mucinieks. Šādi viņš skaidroja publiski izskanējušo informāciju, ka no 1. jūlija maksājumos par elektroenerģiju tiks ieviestas divas jaunas komponentes, kas saistītas ar Baltijas elektroenerģijas sistēmu sinhronizāciju ar Eiropu.