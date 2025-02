"Redzot apstākļus, mēs runājam par drošību. Drošība ir tas faktors, kas mūs visus uztrauc. Latvijas sabiedrība šobrīd ir neziņā, un ir vajadzīga rīcība. Un šī rīcība , manuprāt, ir [nepieciešama] vēl lielāka – jārīkojas ir, kā to dara Polija – ka mums ir jāfortificē mūsu robeža. Tā ir lieta, kas mums ir jāpaspēj izdarīt: jo vairāk mēs izdarīsim, jo būsim gatavāki sliktākajam – jo vairāk mēs atstumsim agresoru no rīcības," raidījumā "Spried ar Delfi" par Latvijas rīcību drošības stiprināšanā sacīja 14. Saeimas deputāts Andris Kulbergs (AS).