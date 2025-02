"Spried ar Delfi" par trīs kara gadiem Ukrainā un prognozēm par kara gaitas attīstību

Tāpat vēstīts, ka Trampa administrācija vēlas gūt ieņēmumus no Ukrainas dabas resursiem, bet apmaiņā pret to nevēlas piešķirt Ukrainai drošības garantijas. Saskaņā ar laikraksta "The New York Times" vēstīto Tramps vēlas, lai Kijiva piešķir ASV uzņēmumiem priviliģētu piekļuvi Ukrainas dabas resursiem kā kompensāciju par viņa priekšgājēja Džo Baidena laikā piešķirto palīdzību Ukrainai desmitiem miljardu dolāru apmērā. Ukraina savukārt vēlas saņemt no ASV drošības garantijas apmaiņā pret vērtīgajām tiesībām uz milzīgiem dabas resursiem un izrakteņiem. Kijiva pieprasa dalību NATO vai Rietumu karavīru un modernas tehnikas masveida izvietošanu kā daļu no plašāka pamiera līguma ar Krieviju.