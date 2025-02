Eiropas ekonomika daudzās jomās netiek līdzi ne ASV, ne arī Ķīnai, un tikai pašu eiropiešu rokās ir padarīt Eiropas ekonomiku spēcīgāku, neskatoties uz to, ko ASV prezidents Donalds Tramps saka vai dara. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja, ka viens no elementiem, kā to panākt, ir investīcijas drošībā: "Ja mēs turpināsim kā Eiropa tikai par to runāt un faktiski neko nedarīt vai darīt nepietiekoši, tad Eiropas pozīcijas kļūs arvien vājākas un vājākas, un vājākas."