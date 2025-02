Klausoties premjeres Evikas Siliņas ("Jaunā Vienotība") partijas biedru atbildes par to, kā notikusi atstādināmo ministru izvēle, rodas iespaids, ka uz premjeri ir uzlikta visa atbildība un viņa ir pamesta viena, raidījumā "Spried ar Delfi" sacīja politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes senatore un studiju programmu vadītāja Lelde Metla-Rozentāle. "Man liktos, ka tomēr aiz premjeres būtu jāstāv viņas partijai, kura saka: "Mēs kopā to izdomājām, mēs kopā vienojāmies." Protams, te ir jautājums, vai pati premjere tādā gadījumā runā ar savu partiju? Kāds ir tas dialogs? Vai arī viņa saka: "Jūs stāviet mierā, es esmu galvenā, es pateikšu, kā būs?" To mēs nezinām, bet bišķiņ ir tā sajūta – vai nu viņa ir pamesta viena, vai arī viņa pati ir izvēlējusies būt viena," pauda politoloģe.