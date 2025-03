Baltijas valstu pārstāvji netiek uzaicināti uz Ukrainas nākotnei veltīto samitu Londonā, atcelta Eiropas Savienības (ES) augstākās pārstāves ārlietās un drošības politikā Kajas Kallasas tikšanās ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, savukārt Polijas prezidentam Andžejam Dudam uz tikšanos ar ASV prezidentu Trampu nākas gaidīt pusotru stundu, bet saruna ilgst vien 10 minūtes – tas viss vedina domāt, ka mūsu reģiona līderi tiek atstumti no mūsu drošībai izšķirīgu lēmumu pieņemšanas. Vai tiešām ar baltiešu viedokļiem pasaulē šobrīd nerēķinās, no mums izvairās un lēmumus par mūsu nākotni pieņem aiz mūsu mugurām, par to 5. martā raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautāja bijušo Valsts prezidentu Valdi Zatleru, Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andžeju Viļumsonu un aizsardzības ministra padomnieku diplomātijas jautājumos Imantu Lieģi.