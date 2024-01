"Šobrīd no tām atskaitēm, kas mums nāk no elektrības tirgotājiem, redzam, ka liela daļa lietotāju ir noslēguši fiksētas elektroenerģijas cenas līgumus, un noslēguši tos pagājušajā vai aizpagājušajā gadā pie salīdzinoši augstām cenām. Tā ka šajā brīdī aizvien ir aktuāls jautājums par to, ka lietotājs var salīdzināt un izvēlēties, vai viņam nebūtu izdevīgāk pārslēgt līgumu uz jaunu, un, iespējams, arī jaunu fiksētu," raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izpilddirektors Jānis Miķelsons, skaidrojot veidus, kā samazināt savu elektrības rēķinu.