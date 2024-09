"Nepadariet bērnus par ķīlniekiem! Atcerieties, ka bērni paši sevi nevar aizstāvēt un pārstāvēt, un mūsu visu uzdevums ir darīt tā, lai viņi izaugtu par laimīgiem un psihiski veseliem cilvēkiem, nevis jau bērnībā traumēti no vecāku ķildām un strīdiem," tā raidījumā "Tiesības zināt" izteicās Vidzemes rajona tiesas tiesnese Evita Kaužēna. Ar viņu runājām par to, kā šķirtiem vecākiem izlemt par bērna aizbildnību un saskarsmi ar to. Tiesnese īpaši aicināja – neizmantojiet bērnu kā ieroci, lai sāpinātu otru vecāku! Ja tiesājaties, tad tādēļ, ka patiešām gribat rūpēties par bērnu, nevis, lai nodarītu pāri bijušajam.