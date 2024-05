Krievijas prezidenta Vladimira Putina agrākie centieni spēlēt Rietumu draugu bija tikai izrāde – jau 2001. gadā viņš tiekoties ar Vairu Vīķi-Freibergu izteicis savu slaveno tēzi, ka Padomju savienības sabrukums bija traģēdija. To bijusī Valsts prezidente atklāja raidījumā "Kāpēc". "Viņš spēlēja tādu spēli, ka ir Rietumu draugs, tagad viņš un viņa propagandisti atklāti saka – viņi cīnās ne tik vien ar NATO, bet ar Rietumiem, ar Rietumu civilizāciju. Viņiem ir cita pasaule, citas vērtības, cita planēta. Viņi ir citplanētieši vārdu sakot," viņa teica.

"Viņa attieksme pret Padomju savienību kā ideālu un satriektā sajūta par neatkarīgu valstu atdalīšanos no bijušās Padomju Savienības – es ar viņu tikos 2001. gada februārī, divus gadus pirms parādījās šis citāts – viņš to man teica 2001. gada februārī. Tā kā viņa attieksme, ka viņam dziļi sirdī ir imperiālistiskas Krievijas mērķis, un viņš ir līdz kaulam krievu šovinists – par to nebija nekādu šaubu," raidījumā "Kāpēc" izteicās eksprezidente.