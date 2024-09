Traģiskais gadījums, kad mediķiem šonedēļ neizdevās izglābt ar difteriju saslimuša, nevakcinēta četrus gadus veca zēna dzīvību, raisījis plašas diskusijas par vecāku atbildību šādās situācijās un par to, kā valstij panākt, ka bērni tomēr tiek pasargāti no vakcīnregulējamām, bīstamām saslimšanām. "Delfi TV" raidījumā " Kāpēc " piektdien izskanēja dažādas idejas gan par sankcijām vecākiem, gan ierobežojumiem vecākiem, gan bonusiem tiem, kas savus bērnus vakcinē. Vecāku organizācijas "Mammām un tētiem" vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa norādīja – valsts apmaksātas vakcīnas pašas par sevi ir milzīgs bonuss, tāpēc vēl papildus atalgot 90% iedzīvotāju, kas savus bērnus vakcinē, nav nepieciešams. Tā vietā jāstrādā gan pie sabiedrības, gan mediķu izglītošanas, un jāparedz arī konkrēta rīcība gadījumos, kad vecāki atsakās vakcinēt savus bērnus.

Akmentiņa-Smildziņa – pievienojās viedoklim, ka jābūt plašam instrumentu klāstam, kā strādāt ar vakcīnu pretiniekiem, taču viņa iebilda idejai, ka būtu jāievieš īpaša bonusu sistēma par to, ka vecāki vakcinē savus bērnus. "Apmaksātas vakcīnas tik daudzām dzīvībai bīstamām slimībām – tas jau ir bonuss. Mēs varam lepoties, ka mums ir viens no labākajiem vakcinācijas kalendāriem Eiropā, kāds vispār ir. Tas jau ir bonuss, dāvana! Vairāk nekā 90% sabiedrības to novērtē, viņi saprot, ka bērns ir jāvakcinē pret dzīvībai bīstamām saslimšanām, un nav jādomā par bonusiem šai grupai. Tā "īpašā grupa" - piedodiet, es tiešām domāju, ka viņi līdz galam neizseko līdzi, kādi bonusi pienākas," sacīja "Mammām un tētiem" vadītāja, norādot, ka šeit ir runa par izņēmuma gadījumiem. "Kādus mehānismus mēs iedarbināsim, lai pasargātu šo katru vienu bērnu – tas ir īstais jautājums," uzsvēra Akmentiņa-Smildziņa.