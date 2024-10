Ja valdošā koalīcija neatkāpsies no plāniem pārcelt daļu iemaksu no pensiju 2. uz 1. līmeni, Saeimas opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) frakcija to apstrīdēs Satversmes tiesā (ST) – tā raidījumā "Kāpēc" solīja AS pārstāvis Edgars Tavars. Ainārs Šlesers (LPV) solīja atbalstīt AS prasību tiesai. Tikmēr valdošās koalīcijas politiķi lepojās, ka "beidzot arī strādā, lai finanšu sektoru kaut cik noliktu pie vietas", un pārmeta opozīcijai banku interešu lobēšanu.