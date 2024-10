Nākamā gada valsts budžeta un nodokļu izmaiņu piedāvājumam turpmāk nevajadzētu sastapties ar ievērojamu pretestību – tā piektdien "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" prognozēja koalīciju veidojošo partiju pārstāvji. Taču uz jautājumu, vai otrajā lasījumā Saeimā būs kāda vismaz minimāla iespēja deputātu priekšlikumiem, kas prasītu papildu naudu, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs (JV) pauda: "Pašreiz par to nav bijusi runa, bet, ņemot vērā, ka katrā gadā un katrā parlamentā tā kāja paslīd, nu, tad varbūt būs."

Rokpelnis izteica pieņēmumu, ka valsts budžetā vēl varētu būt "viena vai otra nianse, kas vēl jāuzlabo", savukārt "Progresīvie" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs pauda pārliecību, ka valdībā budžets uz priekšu virzīsies raiti. "Aboslūti, jā. Pats svarīgākais ir izdarīts – tas bija solījums no pērnā gada par atalgojuma pieaugumu iekšlietu resorā. Esam to izdarījuši efektīvi, atrodot finansējumu no virspeļņas nodokļa, šādā veidā neuzliekot papildu slogu iedzīvotājiem. Tāpēc kopumā, manuprāt, budžets ir atbalstāms," uzsvēra Šuvajevs.