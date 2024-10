Viena no Jaunā Rīgas teātra (JRT) ēkas Lāčplēša ielā 25 raksturīgām iezīmēm pirms rekonstrukcijas bija Eduarda Smiļģa portrets uz brandmūra, taču pēc ēkas pārbūves un rekonstrukcijas pabeigšanas teātris paudis, ka to vairs nevēlas atjaunot. Ēkas arhitekte Zaiga Gaile piektdien "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" atzina, ka par šādu lēmumu viņai "bija šaubas vismaz gadu", jo šis attēls bijis redzams visās projekta vizualizācijās un maketos. Tomēr galu galā atteikties no portreta bijis loģiski, secināja arhitekte.