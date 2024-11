Pēdējos pārdesmit gados ASV ir augusi neapmierinātība ar valdību kā tādu, un gadījumā, ja republikāņu kandidāts Donalds Tramps atkārtoti nokļūs prezidenta amatā, šoreiz viņš nāk ar skaidru programmu – režīma maiņu, tātad [ar mērķi] iznīcināt to Ameriku, kādu mēs pazīstam, piektdien "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" norādīja atvaļinātais vēstnieks Gints Jegermanis. Līdz ar to, pat ja vēlēšanas nenovedīs līdz pilsoņu karam ASV, nevar izslēgt, ka neatkarīgi no tā, kurš no kandidātiem uzvarēs, sadursmes pretēju viedokļu paudēju vidū notiks.