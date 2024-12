Saeimas Budžeta (finanšu) un nodokļu komisijā aizvadītajā nedēļā atbalstīti četri opozīcijas partiju priekšlikumi, kuriem nākamgad varētu novirzīt vairāk nekā 200 000 eiro. Valdība iepriekš rosinājusi šīs iniciatīvas tālāk nevirzīt. Uz jautājumu, vai šādā veidolā atgriezušās tā dēvētās "deputātu kvotas", "Jaunās Vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics otrdien "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" skaidroja, ka līdzīgi koalīcija rīkojusies arī pērn, un šāda rīcība apliecinot nevis "deputātu kvotas", bet gan to, ka koalīcija ieklausās opozīcijas priekšlikumos. "Nacionālās apvienības" frakcijas vadītājs Raivis Dzintars to vērtēja kā taktisku gājienu, kam nav būtiskas ietekmes, bet kas ļauj novērst uzmanību no opozīcijas aktualizētajām problēmām budžetā.