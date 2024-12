Solījumi un prioritātes, ar kurām politiskās apvienības grasās startēt Rīgas domes vēlēšanās, ir dažādas, taču satiksmes jomā iezīmējās pāris punkti, kuros daļai konkurentu viedokļi ir līdzīgi, piemēram, gan "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers, gan Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no "Nacionālās apvienības" (NA) bija vienisprātis, ka būtu jānovāc stabiņi, kas uzstādīti satiksmes mierināšanai "nejēdzīgās vietās", savukārt "Apvienotā saraksta" (AS) līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns piekrita Šleseram, ka velojoslas Čaka ielā esot kļūda, kas jānovērš. Tiesa, pašreizējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV) raidījumā atgādināja, ka nākamajam sasaukumam gribot negribot būs jādiskutē par to, kā ieviest zemo emisiju zonu Rīgas centrā, savukārt "Progresīvie" (P) Rīgas mēra amata kandidāts Viesturs Kleinbergs pauda, ka pretnostatīt autovadītāju un velobraucēju intereses ir "viltus dilemma".