Lai gan šobrīd trūkst datu par to, cik bieži ceļu satiksmes negadījumos iesaistīti autovadītāji, kas pie stūres sēdušies alkohola reibumā, novērojumi liecina, ka cilvēki pret dzērumā izraisītiem negadījumiem izturas nenopietni, piektdien "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" pauda žurnālists un satiksmes kritiķis Pauls Timrots. Lai gan sodi neizārstēs alkoholiķus, viņaprāt, "normāliem cilvēkiem" nekas nebūtu pretī "nulles tolerances" politikai pret promilēm pie stūres. To atbalstīja arī Latvijas Universitātes profesors Ivars Austers, norādot, ka pašreizējā likuma norma ir "slidena". Uz jautājumu, vai Satiksmes ministrija (SM) prasīs šādas likuma izmaiņas, SM parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs (Progresīvie) atbildēja izvairīgi: "Šis noteikti ir viens no tiem punktiem, par ko varam diskutēt."