"Lai galvas paliek vēsākas" – politiķi skeptiski par Rinkēviča piedāvājumu mainīt LB prezidenta vēlēšanas

Ideju, ka Latvijas Bankas (LB) prezidenta izvirzīšanu turpmāk varētu uzticēt Valsts prezidentam, ne Saeimai, pilnībā atbalsta tikai "Progresīvo" frakcija, kura uzskata – parlamentu no šī procesa varētu izslēgt pilnībā. Pārējās pret ierosmi ir daudz skeptiskākas – vai nu to noraida, vai arī pauž, ka izmaiņas iespējams tikai mainot paša Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību un pilnvaras plašākā nozīmē. To Saeimas frakciju līderi pauda diskutējot raidījumā "Kāpēc".