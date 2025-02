Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" uzraudzītāja AS "RB Rail" budžetā vairs nav "lieku tauku, ko nogriezt", intervijā "Delfi TV" raidījumam "Kāpēc" pauda uzņēmuma pagaidu valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Marko Kivila. Latvijas izmaksas "RB Rail" budžetā 2025. gadam jau ir samazinātas par 27%, un panākt samazinājumu vēl par 20%, kā to pieprasa premjerministre Evika Siliņa (JV), būtu "ļoti grūti sasniedzams mērķis", viņš pauda. Runājot par apņemšanos pašu "Rail Baltica" projektu pabeigt plānotajā termiņā līdz 2030. gadam, Kivila bija piesardzīgi optimistisks, norādot, ka jautājums ir ne tikai par finansējuma pieejamību, bet arī par to, vai būvdarbus fiziski būs iespējams paveikt nospraustajos termiņos, kas ir noteikti gana saspringti.