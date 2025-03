Nākamā Ginta Zilbaloža animācijas filma pie skatītājiem varētu nonākt jau 2028. gadā, un tajā, atšķirībā no līdzšinējiem režisora darbiem, būs dzirdams arī aktieru dialogs – to raidījumā "Kāpēc" atklāja producents Matīss Kaža. Kaut šobrīd ienākot daudz darba piedāvājumu no Holivudas, Zilbalodis arī šo filmu iecerējis veidot galvenokārt Latvijā, lai nezaudētu radošo brīvību. Ar Holivudu sadarboties gan varētu vēlāk filmas izplatīšanā.