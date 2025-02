Režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma "Straume" jeb "Flow" veiksmīgi "izspraukusies" cauri Ķīnas cenzūrai un no piektdienas, 28. februāra, Latvijā tapušo filmu sāks izrādīt vairāk nekā 5000 kinoteātros visā valstī, intervijā "Delfi TV" raidījumam "Kāpēc" ar Alinu Lastovsku pastāstīja filmas producents Matīss Kaža. Pagaidām gan pāragri prognozēt, kā tas varētu mainīt filmas skatījumu statistiku – nav izslēgts, ka Ķīnā to noskatīsies tikpat daudz skatītāju, cik līdz šim to noskatījušies visās pārējās valstīs.