Pirms pirkt papagaili vai žurciņu – svarīgākais par eksotiskajiem mājdzīvniekiem

Eksotiskie mājdzīvnieki – visi, kas nav suns vai kaķis

No zīdītājiem visbiežāk kā mājdzīvniekus izvēlas trušus. Aizvien aktuālo mājdzīvnieku rindas aizpilda arī žurkas, jūrascūciņas un kāmīši. Arī eži un seski mēdz paviesoties Janas Tipovskas praksē. Savukārt reptiļi, rāpuļi un abinieki ir retāk sastopami. Viens no neparastākajiem pacientiem veterinārārstei bija lapsa, kuru saimnieks turēja dzīvesvietā Rīgas mikrorajonā, pat izvedot pastaigā pavadiņā. "Šī mājas lapsa bija ievesta no Krievijas, kur tās audzētas speciālā audzētavā. Tās jau daudzās paaudzēs ir selekcionētas un ir attālinājušās no savvaļas lapsām. Bet tas prasa tūkstošiem gadu, lai panāktu īstu pieradināšanu, dzīvnieks tāpat bija ar savām, mazliet viltīgām un plēsonīgām iezīmēm," stāsta veterinārārste. Starp neparastākajiem pacientiem Jana Tipovska min arī divus mērkaķīšus un pundurcūku, kuru nācies vakcinēt un pat operēt.