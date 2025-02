Mazgāt vai nemazgāt katru nedēļu? Kā rūpēties par alerģiska mājdzīvnieka ādu

Alerģiska mājdzīvnieka āda ir jutīga un prasa īpašu kopšanu. Vai bieža mazgāšana palīdz vai tieši pretēji – kaitē? Par to dzīvnieku aprūpes centru "PetCity" podkāstā "Mājas mīlulim" vairāk stāsta veterinārārste dermatoloģe Jevgēnija Kondratjeva un veterinārārste Anna Dace Lapoška.

Alerģija visbiežāk izpaužas ar niezi, ādas apsārtumu – dzīvnieks sevi sāk pastāvīgi kasīt, laizīt konkrētas ķermeņa vietas, piemēram, cirkšņus vai ķepas. Alerģiju var izraisīt ne tikai barība, kā tas klasiski šķiet, bet arī apkārtējā vide (putekšņi, putekļi) un pat kukaiņu kodumi. Ja alerģijas izpausmes sunim vai kaķim saimnieks ignorē un cer, ka mājas apstākļos simptomi mazināsies paši no sevis, viņš riskē, ka bojātās vietas uz ādas iekaisīs. "Es saskaros bieži ar dzīvniekiem, kuru saimnieki nav vērsušies pēc palīdzības savlaicīgi. Tas noved tikai pie smagākiem simptomiem alerģijai, sekundārās infekcijas, un tad ārstēšana bieži vien ir ilgstošāka," stāsta veterinārārste Anna Dace Lapoška.

Veterinārārstes arī skaidro, ka mājdzīvnieks visbiežāk jau piedzimst alerģisks, un alerģijas izpausmes parādīsies no gada līdz dzīvnieka trīs gadu vecumam. Tas ir jutīgas imūnsistēmas rezultāts, kad tā reaģē uz kairinātāju – alergēnu. Cik bieži parādīsies alerģijas simptomi atkarīgs no tā, cik bieži mājdzīvnieks sastaps konkrēto alergēnu. Ja dzīvnieka alerģiju ietekmē vides faktori, piemēram, putekšņi ziedēšanas laikā, tad suns vai kaķis būs pakļauts tikai šajā periodā. Ir dzīvnieki, kuriem ir atopiskais dermatīts – ģenētiska saslimšana, kas to skars visu viņa mūžu. Vieglā izpausmē sunim, piemēram, tās var būt brūnas, salaizītas ķepas. Taču nieze pārvēršas apsārtumos, dzīvnieks sevi sakasa līdz krevelēm un pat čūlām.